В бундестаге призвали Украину к умеренности в риторике в адрес Германии

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Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью агентству DPA призвала Украину к умеренности в риторике в адрес Германии, особенно когда речь заходит о поставках помощи со стороны ФРГ.

«Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что немецкие власти отвергли неоднократные требования Украины по поводу поставок оружия, добавив, что ФРГ с 2014 года предоставила Украине €2 млрд на различные гражданские проекты.

«В последние годы Германия оказывала Украине большую помощь из чувства ответственности и дружбы. Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих... Небольшая умеренность была бы уместна», — подчеркнула она.

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт объявила, что страна поставит Украине 5 тыс. военных защитных касок.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал данное решение ФРГ «досадным» и отметил, что «Германия, несомненно, может сделать больше... и должна делать больше».

Также агентство DPA 5 февраля сообщило, что Украина направила ФРГ «список пожеланий» относительно военной помощи.

10 января украинский посол в Берлине Андрей Мельник пригрозил Германии «последствиями» в случае, если Берлин не предоставит Киеву оборонительное вооружение.

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