DPA: Украина направила ФРГ «список пожеланий» относительно военной помощи

Украинская сторона направила Берлину список, в котором указано, что именно Киеву нужно получить из военной помощи.

«Украина долгое время жаловалась, что Германия не предоставляет ей военную поддержку, необходимую ей в противостоянии с Россией. Теперь она послала список пожеланий в Берлин», — говорится в заявлении агентства DPA в Twitter.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник пригрозил Германии «последствиями» в случае, если Берлин не предоставит Киеву оборонительное вооружение.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не поставляет летального оружия Украине, однако это не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву.