В Белом доме рассказали о темах переговоров Байдена и Шольца 7 февраля

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров 7 февраля обсудят ситуацию вокруг Украины, а также санкции в отношении России и газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила высокопоставленная представительница Белого дома.

«У двух лидеров очень насыщенная повестка... Мы ожидаем, что значительное внимание они уделят ситуации вокруг Украины и России. Они, вероятно, обсудят взаимные обеспокоенности по поводу наращивания российских сил на границе Украины, общую приверженность продолжению дипломатических усилий для поощрения России к деэскалации и мер сдерживания дальнейшей российской агрессии», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что одним из вопросов обсуждения Байдена и Шольца 7 февраля станут альтернативные пути поставок газа в Европу.