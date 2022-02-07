В Белом доме рассказали о темах переговоров Байдена и Шольца 7 февраля
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«У двух лидеров очень насыщенная повестка... Мы ожидаем, что значительное внимание они уделят ситуации вокруг Украины и России. Они, вероятно, обсудят взаимные обеспокоенности по поводу наращивания российских сил на границе Украины, общую приверженность продолжению дипломатических усилий для поощрения России к деэскалации и мер сдерживания дальнейшей российской агрессии», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что одним из вопросов обсуждения Байдена и Шольца 7 февраля станут альтернативные пути поставок газа в Европу.