В Минобороны Канады рассказали подробности о военной помощи Украины

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Канада предоставит Украине винтовки, пулемёты, пистолеты и 1,5 миллиона патронов. Об этом сообщили в пресс-службе канадского Минобороны.

«Канада пожертвует летального оружия и различные средства поддержки Вооружённым силам Украины на сумму более $7 млн», — говорится в заявлении.

Как уточняется, оборудование включает пулемёты, пистолеты и ружья, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и различные сопутствующие средства.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти Канады приняли решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму около $6,1 млн.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нагнетание Западом ситуации в какой-то момент должно сдуться, но накачка Украины оружием продолжится.

Украинский премьер Денис Шмыгаль уточнил, что к настоящему моменту государства-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.

Посольство США на Украине заявило, что Соединённые Штаты намерены поставить Киеву ещё около 90 тонн боеприпасов и противотанковые комплексы Javelin.

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