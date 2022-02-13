Зампостпреда при ООН Полянский заявил, что накачка Украины оружием продолжится

Нагнетание ситуации Западом в какой-то момент должно сдуться, но накачка Украины оружием продолжится, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мне кажется, что это нагнетание в какой-то момент должно сдуться, и уже наверное можно ждать, что в ближайшие дни наши западные коллеги начнут присваивать себе лавры так сказать победы над Россией, что они остановили нашу военщину на границе с Украиной, спасли и так далее», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По мнению Полянского, при этом западные страны продолжат поставлять на Украину оружие и призвал быть готовыми к подобным ситуациям, которые «просчитываются как сценарий Голливуда».

Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее уточнил, что к настоящему моменту государства-партнёры предоставили Киеву военную помощь на сумму около $1,5 млрд.

Посольство США на Украине заявило, что Соединённые Штаты намерены поставить Киеву ещё около 90 тонн боеприпасов и противотанковые комплексы Javelin.