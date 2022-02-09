Западные страны предоставили Украине военную помощь на сумму $1,5 млрд

Страны-партнёры предоставили Украине военную помощь на сумму около $1,5 млрд, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Наши партнёры уже направили на Украину военную помощь ориентировочно на $1,5 млрд, ещё целый ряд стран рассматривает возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине», — цитирует его ТАСС.

В январе США передали Киеву 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину.

Власти ФРГ выделили €5,3 млн на строительство мобильного полевого госпиталя.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что действия США по накачиванию Украины оружием ошибочны и крайне опасны.