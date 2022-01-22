Минобороны ФРГ: Германия выделила €5,3 млн на мобильный госпиталь для Украины

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Власти ФРГ выделили €5,3 млн на строительство мобильного полевого госпиталя для Украины. Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью газете Welt am Sonntag.
Минобороны ФРГ: Германия выделила €5,3 млн на мобильный госпиталь для Украины
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«Я понимаю желание поддержать Украину, именно это мы делаем. В феврале будет передан полевой госпиталь, на который Германия выделила €5,3 млн», — рассказала Ламбрехт.

Германия также поставила на Украину аппараты искусственной вентиляции лёгких, уточнила она.

«Нужно сделать всё возможное для деэскалации. Поставки оружия в данный момент бесполезны — таково единое мнение федерального правительства», — заключила Ламбрехт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине и не поддерживает экспорт летальных вооружений из Германии.

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