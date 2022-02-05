Посол России в Вашингтоне Антонов назвал ошибочными действия США в отношении Украины

Действия США по накачке Украины оружием ошибочны и крайне опасны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нынешние американские действия по накачке оружием Украины мы считаем ошибочными и крайне опасными. Тем самым США потворствуют националистической группировке в Киеве, которая делает всё, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве», — сказал он.

В январе США передали Украине 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину.

Вместе с этим замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила о готовности Вашингтона поддержать «серьёзное возвращение к переговорам» о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.