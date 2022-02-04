Нуланд сообщила о готовности США поддержать возвращение к переговорам о мире в Донбассе

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила о готовности Вашингтона поддержать «серьёзное возвращение к переговорам» о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

«Мы готовы поддержать серьёзное возвращение к переговорам, но в последние несколько лет это были переговоры в стиле театра кабуки. Так что, если мы можем быть полезными, то мы готовы быть полезными», — сказала она в интервью ТАСС.

В январе США передали Украине 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину.

В посольстве России в США заявили, что поставками оружия на Украину Соединённые Штаты поощряют решение проблемы Донбасса силовым путём.