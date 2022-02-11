Посольство США заявило о планах поставить на Украину ещё 90 тонн боеприпасов и системы Javelin

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Посольство США на Украине заявило, что Соединённые Штаты намерены поставить Киеву ещё около 90 тонн боеприпасов и противотанковые комплексы Javelin.
Посольство США заявило о планах поставить на Украину ещё 90 тонн боеприпасов и системы Javelin
  • AP

Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Twitter.

«Ещё примерно 90 тонн боеприпасов, систем Javelin и оборонной помощи для ВСУ, одобренной президентом США», — отметили в посольстве.

В США добавили, что «поддерживают Украину перед лицом российской агрессии».

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что установление мира на Украине не входит в планы Североатлантического альянса.

По его словам, ситуация дошла до абсурда. Руденко отметил, что Москва неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не планирует вторжение или нападение на Украину.

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