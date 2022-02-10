Генсек НАТО пообещал Зеленскому оказывать практическую и политическую помощь Киеву
- AP
Об этом Столтенберг написал в своём Twitter по итогам переговоров c Зеленским.
По его словам, они обсудили с Зеленским тему «концентрации российских войск» вокруг Украины.
«НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую помощь нашему очень ценному партнёру», — написал генсек НАТО.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО обсудили «координацию трансатлантического ответа» на случай «российской угрозы» Украине.
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что установление мира на Украине не входит в планы Североатлантического альянса.
По его словам, ситуация дошла до абсурда. Руденко отметил, что Москва неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не планирует вторжение или нападение на Украину.