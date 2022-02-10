Генсек НАТО пообещал Зеленскому оказывать практическую и политическую помощь Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжить оказывать Киеву практическую и политическую помощь.

Об этом Столтенберг написал в своём Twitter по итогам переговоров c Зеленским.

По его словам, они обсудили с Зеленским тему «концентрации российских войск» вокруг Украины.

«НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую помощь нашему очень ценному партнёру», — написал генсек НАТО.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО обсудили «координацию трансатлантического ответа» на случай «российской угрозы» Украине.

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что установление мира на Украине не входит в планы Североатлантического альянса.

По его словам, ситуация дошла до абсурда. Руденко отметил, что Москва неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не планирует вторжение или нападение на Украину.