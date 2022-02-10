Блинкен и генсек НАТО обсудили общий ответ Запада на случай «российской угрозы» Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили «координацию трансатлантического ответа» на случай «российской угрозы» Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

«Сегодня госсекретарь Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом дальнейшую координацию трансатлантического ответа на сохраняющуюся российскую угрозу Украине», — заявили в Госдепе.

Также Блинкен заявил о готовности США задействовать быстрые и жёсткие меры в отношении России в случае агрессивных действий против Украины.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что установление мира на Украине не входит в планы Североатлантического альянса.

По его словам, ситуация дошла до абсурда. Руденко отметил, что Москва неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не планирует вторжение или нападение на Украину.