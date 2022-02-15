В Белом доме сообщили о координации США с партнёрами по контактам с Россией

Короткая ссылка
США поддерживают контакты с Россией в координации со своими союзниками. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Белом доме сообщили о координации США с партнёрами по контактам с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © mashabuba

«Мы поддерживаем контакт с российской стороной и координируемся с нашими партнёрами», — цитирует РИА Новости Жан-Пьер.

Ранее представитель Госдепартамента США заявила, что Вашингтон сотрудничает с российским правительством по решению кризиса безопасности.

12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Байденом.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что переговоры носили сбалансированный и деловой характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить