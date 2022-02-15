В Белом доме сообщили о координации США с партнёрами по контактам с Россией
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«Мы поддерживаем контакт с российской стороной и координируемся с нашими партнёрами», — цитирует РИА Новости Жан-Пьер.
Ранее представитель Госдепартамента США заявила, что Вашингтон сотрудничает с российским правительством по решению кризиса безопасности.
12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Байденом.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что переговоры носили сбалансированный и деловой характер.