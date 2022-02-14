Госдеп США заявил о продолжении сотрудничества с Россией по решению кризиса безопасности

Короткая ссылка
Представитель Госдепартамента США заявила, что Вашингтон сотрудничает с российским правительством по решению кризиса безопасности.
Госдеп США заявил о продолжении сотрудничества с Россией по решению кризиса безопасности
  • AFP

«Мы активно работаем над достижением дипломатического решения. Мы остаёмся в контакте с российским правительством после звонка президента (США Джо. — RT) Байдена президенту (России Владимиру) Путину», — приводит её слова РИА Новости.

Она также подчеркнула, что США остаются открыты для новых встреч с российскими коллегами.

12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Байденом.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что переговоры носили сбалансированный и деловой характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить