Госдеп США заявил о продолжении сотрудничества с Россией по решению кризиса безопасности

Представитель Госдепартамента США заявила, что Вашингтон сотрудничает с российским правительством по решению кризиса безопасности.

«Мы активно работаем над достижением дипломатического решения. Мы остаёмся в контакте с российским правительством после звонка президента (США Джо. — RT) Байдена президенту (России Владимиру) Путину», — приводит её слова РИА Новости.

Она также подчеркнула, что США остаются открыты для новых встреч с российскими коллегами.

12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Байденом.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что переговоры носили сбалансированный и деловой характер.