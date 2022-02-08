«Добиваться ответа на ключевые вопросы»: Путин заявил о готовности России продолжать диалог по гарантиям безопасности

Владимир Путин вновь заявил, что полученная российской стороной реакция на предложения по гарантиям безопасности не содержит ответов на ключевые вопросы, поставленные Москвой. Как отметил российский лидер по итогам состоявшихся в Москве переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, США и НАТО обошли пункты, вызывающие наибольшую озабоченность Москвы, предоставив набор «политических клише». Вместе с тем российский лидер отметил, что диалог будет продолжаться до получения Москвой ответов на ключевые вопросы.

Владимир Путин заявил, что центральные озабоченности Москвы в предложениях о гарантиях безопасности, направленных США и НАТО, были проигнорированы.

Президент высказался на эту тему во время пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, которые состоялись 7 февраля в Москве. Диалог глав двух государств длился почти шесть часов.

Как отметил Путин, Россию по-прежнему пытаются убедить в том, что НАТО является исключительно мирной организацией, которая призвана решать оборонительные задачи.

«В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте убедились граждане многих государств — Ирак, Ливия, Афганистан. И, собственно говоря, соответствующая военная крупномасштабная операция в отношении Белграда — это, конечно, мероприятие далёкое от того, что могла осуществлять мирная организация», — сказал Путин.

Говоря о полученных со стороны Запада ответах на гарантии безопасности, российский президент отметил, что среди этих документов «есть вещи, которые можно обсуждать». Впрочем, по словам президента, эти пункты носят второстепенный характер.

«Будем добиваться, разумеется, ответа на ключевые вопросы», — сказал президент. По его словам, ни по одному из главных пунктов «не просто нет позиции».

«Впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы. Их просто обошли. Мы видим там политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам», — сказал Путин, отметив, что не считает текущий момент окончанием диалога.

«Сейчас сформулируем наш ответ, наше видение и направим в Вашингтон и в Брюссель», — пояснил российский лидер.

Политику «открытых дверей» Североатлантического альянса Путин назвал вольной интерпретацией принципов НАТО со стороны США и других стран. Говоря о перспективе вступления Украины в Североатлантический альянс, он отметил опасность подобного развития событий для России. Путин напомнил, что в доктринальных документах Украины прописано, что Россия является противником, а возвращение Крыма возможно осуществить военным путём.

«Представьте, что Украина — член НАТО. Пятая статья (посвящена готовности членов НАТО защищать одного члена Альянса в случае нападения. — RT) не отменена, наоборот, господин Байден недавно сказал, что пятая статья — абсолютный императив, и будет исполнена. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз: нам что, воевать с НАТО?», — задался вопросом президент России.

Российский лидер также остановился на вопросе защиты жителей Крыма после госпереворота на Украине, который произошёл в 2014 году. По словам Путина, Россия не могла остаться в стороне в этих обстоятельствах.

«Изначально-то власть (на Украине. — RT) захватили силой, вооруженным путём, с кровью. Поэтому в этих условиях мы были просто вынуждены защищать людей, которые, скажем, в Крыму проживают. Ну а как иначе-то?» — сказал президент.

Путин также высказался о неоднозначной ситуации с позицией Киева по Минским соглашениям. Российский лидер констатировал, что руководство Украины делает разные противоречивые заявления о готовности следовать этим договорённостям.

«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица, надо исполнять», — иронично отметил Путин.

Макрон, в свою очередь, выразил уверенность, что в ближайшее время должны состояться содержательные дискуссии по новому порядку стабильности и безопасности в Европе.

«У нас есть желание работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе», — сказал Макрон в ходе пресс-конференции по итогам встречи.

Французский лидер также заявил, что существует необходимость создания новых механизмов по обеспечению стабильности в Европе. Вместе с тем, по его словам, их нельзя строить путём пересмотра договоров последних 30 лет и фундаментальных принципов.

Франция и дискуссии о безопасности в Европе

В открытой части переговоров Путин поблагодарил Макрона за активное участие Франции в выработке решений в сфере безопасности в Европе. По словам российского лидера, этим же занимались предшественники Макрона на посту лидера Франции.

Путин пояснил, что речь идёт о кризисе, возникшем после нападения Грузии на Южную Осетию, а также о процессе выработки Минских договорённостей и организации «нормандского формата».

«И я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить и кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьёзную историческую перспективу, и решить вопросы, которые тесно связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны», — сказал Путин.

Макрон согласился с Путиным в вопросе озабоченности Парижа ситуацией в Европе. Он выразил надежду, что беседа лидеров способна помочь деэскалации напряжённости.

«Я рад, что есть возможность глубоко обсудить все темы, и мы сможем коллективно начать выработку практического ответа для России и для всей Европы. Полезный, практический ответ — это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, транспарентность и доверие для всех», — цитирует Макрона пресс-служба Кремля.

Отметим, что предшествующая очная встреча Путина и Макрона состоялась в ходе конференции по Ливии в Берлине в январе 2020 года. В последующие годы лидеры провели две встречи в режиме видеоконференции. Кроме того, президенты России и Франции систематически беседуют по телефону. С конца января лидеры общались таким способом уже три раза.

Встреча Путина и Макрона 7 февраля стала третьим с начала месяца визитом зарубежного лидера в Москву. 1 февраля в Кремле состоялась встреча президента России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а 3 февраля Путин провёл переговоры с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

В пятницу, 4 февраля, российский лидер посетил Китай, где состоялись переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Путин также принял участие в открытии Олимпийских игр. Кроме того, 15 февраля должна состояться первая личная встреча Путина с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.