Разъяснительная работа: как развивается диалог Запада и Украины по вопросу выполнения Минских соглашений

Коллективный Запад, осознавая безальтернативность Минских соглашений, проводит определённую «разъяснительную работу» с Киевом, чтобы он начал выполнять свои обязательства. Такого мнения придерживаются опрошенные RT эксперты. Несмотря на то что украинские власти продолжают саботировать имплементацию положений «Минска-2», о чём неоднократно говорила Москва, американские и европейские политики в последнее время последовательно заявляют о необходимости соблюдать договорённости, достигнутые в 2015 году, отмечают аналитики. С их точки зрения, Брюссель и Вашингтон прекрасно осознают, что разрешение кризиса зависит именно от действий киевских властей.

Западные государства прилагают определённые усилия, чтобы форсировать выполнение Киевом Минских соглашений, альтернативы которым как инструменту для урегулирования конфликта в Донбассе не существует. Такое мнение высказали опрошенные RT эксперты, комментируя текущую ситуацию вокруг Украины.

«Это давление есть, и украинские власти его чувствуют. Определённые положительные подвижки в позиции и США, и ЕС есть, но, как мне представляется, в большей степени работа с Киевом происходит кулуарно: на закрытых для прессы встречах, переговорах, в телефонных беседах», — отметил в комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

По его словам, суть «разъяснительной работы» Запада заключается в формировании картины возможных последствий для безопасности и экономики, которые ожидают Украину при отсутствии прогресса в рамках исполнения минских договорённостей.

«Запад постоянно декларирует поддержку Киева, но порой не готов пренебрегать здравым смыслом, и тогда в адрес Украины поступают замечания. Большинство из них, конечно, остаются вне поля зрения мировой общественности, потому что с имиджевой точки зрения США и ЕС невыгодно выносить эти «разборки» во внешний периметр, ставя таким образом под удар ими же запущенную русофобскую информационную кампанию», — рассуждает Козюлин.

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Аналогичную точку зрения в беседе с RT высказал эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков. По его словам, на Западе пока воздерживаются от публичной критики в адрес Киева, но влияние «разумных сил», которые пытаются склонить Украину к компромиссу по «Минску-2», последовательно возрастает.

«В заявлениях представителей отдельных западных стран прослеживаются фразы, которые можно трактовать как выводы об ответственности Киева за ситуацию с забуксовавшим процессом реализации минских договорённостей. Это и политики, и представители экспертного сообщества. Разумные силы на Западе стремятся снять напряжённость, и определённое давление на Киев оказываться будет», — полагает Ермаков.

«Единственный способ разрешения конфликта»

За последнее время представители политической элиты Соединённых Штатов и стран Европы сделали ряд заявлений в поддержку реализации условий «Минска-2». Так, в конце января президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил надежду, что встреча советников глав стран «нормандской четвёрки», прошедшая 26 января, поможет реализации Минских соглашений.

В декабрьском разговоре с Зеленским Байден также сообщил, что Вашингтон поддерживает нормандский формат и усилия по выполнению договорённостей от 12 февраля 2015 года.

«Президент (Байден. — RT) подчеркнул, что США продолжают поддерживать нормандский формат и предпринимаемые усилия по выполнению Минских соглашений, в том числе отметив, что США в целом поддерживают этот процесс, безусловно, возглавляемый нашими французскими и немецкими союзниками», — привёл журналистам слова Байдена представитель Белого дома.

Брифинг по итогам встречи советников в нормандском формате в Париже

РИА Новости

© Доминик Бутен

В конце прошлого года советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы способствовать продвижению Минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе.

Практически тогда же глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал возобновить «содержательные дискуссии» для поиска мирного способа разрешения конфликта на востоке Украины.

«Необходимо возобновить содержательные дискуссии по политическому решению на Украине. Для этого возобновить нормандский формат, логику Минских соглашений, логику соглашений, заключённых в Париже в декабре 2019 года», — сказал Ле Дриан, отвечая на вопросы в сенате Франции.

Похожее заявление в середине декабря сделал и премьер-министр Италии Марио Драги. Выступая перед депутатами нижней палаты парламента, он отметил, что «дипломатия остаётся единственным способом разрешения конфликта в Донбассе».

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«Мирное решение не может быть достигнуто без выполнения обеими сторонами Минских соглашений от 2015 года», — подчеркнул Драги.

О необходимости реализации договорённостей от 12 февраля 2015 года заявляли ранее и в Чехии. В частности, глава МИД республики Якуб Кулганек на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме призвал к скорейшему исполнению пунктов «Минска-2».

На днях открыто об ответственности Киева за ситуацию с договорённостями от 12 февраля 2015 года высказался депутат бундестага Штеффен Котре.

«Мы должны снова вернуться к спокойному и деловому диалогу. Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть минских договорённостей», — пояснил немецкий политик.

Отметим, что на международном уровне Киев нередко публично подтверждает готовность выполнять «Минск-2». Например, в конце января в ходе телефонных переговоров Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили важность активизации работы трёхсторонней контактной группы (ТКГ) и её подгрупп с целью «быстрого прогресса» в реализации договорённостей от 12 февраля 2015-го.

«Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несём ответственность за любые документы или законы», — сказал в начале февраля президент Украины. По его словам, Минские соглашения «не идеальны», но Киев «борется за то, чтобы работал хоть какой-то формат».

В то же время 1 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал весьма нелестную оценку соглашениям, выполнять которые в своё время обязался Киев. В интервью агентству Associated Press он заявил, что «Минск-2» был заключён «под дулом российского пистолета». По его словам, реализация договорённостей «означает разрушение страны».

Танки ВСУ у линии соприкосновения

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«Если они (западные страны. — RT) будут настаивать на выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде, для нашей страны это будет очень опасно. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной ситуации внутри страны, и Россия на это рассчитывает», — утверждает Данилов.

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Как считает Вадим Козюлин, Зеленский и его команда периодически выступают с достаточно противоречивыми заявлениями по «Минску-2», но в действительности позиция Киева монолитна. Она заключается в том, чтобы под различными предлогами игнорировать выполнение соглашений.

«Реализовать эти договорённости — сложная для руководства Украины задача, так как необходимо пойти на серьёзные уступки восточным областям и пренебречь интересами националистического крыла. Можно сказать, что Зеленский, как и Порошенко, лавирует, но такое поведение всё равно не говорит о присутствии какого-то желания выполнять «Минск-2», — полагает Козюлин.

Сергей Ермаков напоминает, что с 2015 года киевская дипломатия последовательно придумывает массу поводов для саботажа договорённостей от 12 февраля 2015-го и наряду с этим не оставляет попыток переписать их условия.

«Украина не заинтересована в выполнении договорённостей, указывает на их неприемлемость в нынешнем виде и грубо их нарушает. В условиях отсутствия альтернативного документа по Донбассу Киев требует передать границу с РФ до местных выборов, то есть изменить последовательность пунктов соглашений — якобы потом он будет готов выполнить их политическую часть. Однако оснований для доверия Киеву нет и быть не может. Эти соглашения просто нельзя пересматривать», — отметил Ермаков.

В беседе с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин допустил, что для реализации «Минска-2» требуется кардинальная смена политического режима в Киеве.

«Для того чтобы их выполнить, по сути, нужно демонтировать ныне действующую власть на Украине. Потому что нынешняя элита на Украине всей своей политикой противоречит Минским соглашениям», — считает Жарихин.

Под влиянием радикалов

Как полагает Вадим Козюлин, коллективный Запад наращивает давление на украинские власти по «Минску-2» в том числе из-за твёрдой и неизменной позиции Москвы по данным соглашениям.

«Россия не требует больше того, что прописано в договорённостях от 12 февраля 2015 года. Москва апеллирует к тому, что другого документа по урегулированию конфликта нет и надо выполнять пункты в том виде, в той последовательности, в которой они зафиксированы, не пытаясь юлить и подменять формулировки и трактовки», — подчеркнул Козюлин.

В конце декабря в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин вновь напомнил о безальтернативности «Минска-2» и о том, что зарубежные государства пытаются выставить Россию стороной конфликта.

Разбитые в результате обстрела окна жилого дома в селе Спартак на севере Донецка

РИА Новости

© Сергей Аверин

«Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались», — напомнил Владимир Путин.

Он также констатировал, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства. Более того, по мнению президента РФ, Зеленский «попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов — как на Украине говорят, нациков».

Вадим Козюлин полагает, что в таких условиях западные государства могли бы усилить давление на Киев, не оставив ему пространства для манёвров. Однако, как считает эксперт, в то же время власти США и европейских стран опасаются, что подобные меры предоставят Москве дополнительные политические очки.

«В сложившемся антироссийском консенсусе политики США и Европы не хотят, чтобы их резкость в адрес Украины воспринималась как подыгрывание РФ. Нередко они даже пытаются делать вид, что корень проблем — это Россия. Однако, на мой взгляд, в реальности на Западе хорошо понимают, что разрешение кризиса зависит именно от действий Киева», — заключил Козюлин.