Президент США Байден прокомментировал переговоры советников нормандского формата

Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил надежду, что прошедшая 26 января встреча советников нормандского формата поможет реализации Минских соглашений.

«Президент Байден заявил о поддержке со стороны США усилий по урегулированию конфликта (на Украине. — RT) в нормандском формате, выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряжённость и продвинуться в реализации Минских соглашений», — говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам переговоров.

Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Отмечается, что политсоветники лидеров «нормандской четвёртки» по итогам встречи в Париже подтвердили приверженность духу Минских соглашений и выступили за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.