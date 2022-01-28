Президент США Байден прокомментировал переговоры советников нормандского формата

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Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил надежду, что прошедшая 26 января встреча советников нормандского формата поможет реализации Минских соглашений.
Президент США Байден прокомментировал переговоры советников нормандского формата
  • AFP
  • © SAUL LOEB

«Президент Байден заявил о поддержке со стороны США усилий по урегулированию конфликта (на Украине. — RT) в нормандском формате, выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряжённость и продвинуться в реализации Минских соглашений», — говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам переговоров.

Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Отмечается, что политсоветники лидеров «нормандской четвёртки» по итогам встречи в Париже подтвердили приверженность духу Минских соглашений и выступили за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.

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