Зеленский: Украина ответственно относится к выполнению Минских соглашений

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Киев ответственно относится к выполнению Минских соглашений. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский: Украина ответственно относится к выполнению Минских соглашений
  • ©Peter Nicholls - Pool/Getty Images

«Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несём ответственность за любые документы или законы», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Он подчеркнул, что Киев «ответственно относится к тем или иным договорённостям».

По словам украинского президента, Минские соглашения «не идеальны», но Киев «борется за то, чтобы работал хоть какой-то формат».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и сказал, что они могут привести к разрушению страны.

По его мнению, необходимо подписать новые договорённости.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что саботаж минских договорённостей Киевом может закончиться плачевно, Украина разрушит себя сама.

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