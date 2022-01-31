Постпред России Небензя: саботаж Минских соглашений может закончиться развалом Украины

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Саботаж минских договорённостей Киевом может закончиться плачевно, Украина разрушит себя сама, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Постпред России Небензя: саботаж Минских соглашений может закончиться развалом Украины
  • © AP Photo/Seth Wenig

«Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом минских договорённостей, предусматривающих прямой диалог с Донецком и Луганском», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что «если западные коллеги подталкивают Киев к саботажу Минских договорённостей, то это может закончиться самым плачевным образом для Украины, потому что она разрушит себя сама».

По словам Небензи, «Россия здесь ни при чём».

Российский постпред добавил, что Запад не учитывает интересы украинского народа в своей «разрушительной игре», его задача заключается в том, чтобы не допустить естественного братского сосуществования России и Украины и их народов.

В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.

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