Постпред Небензя: Запад стремится не допустить братского сосуществования России и Украины

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Запад не учитывает интересы украинского народа в своей «разрушительной игре», его задача заключается в том, чтобы не допустить естественного братского сосуществования России и Украины и их народов, заявил постоянный представитель России при ООН Василий ООН.
Постпред Небензя: Запад стремится не допустить братского сосуществования России и Украины
  • © AP Photo/Richard Drew

«Их (западных коллег. — RT) задача — не допустить естественного, братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России, формированию вокруг неё дуги нестабильности», — сказал он во время инициированного США заседания СБ по поводу ситуации вокруг Украины. 

Дипломат подчеркнул, что ничего нового в этой ситуации не наблюдается: подобные действия в духе «разделяй и властвуй» были характерны для западных государств и ранее.

«Украинцам активно промывают мозги, культивируют русофобские радикальные настроения, приучают к мысли о том, что для светлого будущего Украине нужно не налаживать отношения с соседями, а любой ценой стремиться в ЕС и НАТО. Запрещают русский язык... Провоцируют церковный раскол, делают героями тех, кто воевал на стороне Гитлера, уничтожал евреев, поляков, украинцев и русских», — сказал во время выступления Небензя.

В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.

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