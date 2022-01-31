Постпред Небензя: Запад стремится не допустить братского сосуществования России и Украины
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«Их (западных коллег. — RT) задача — не допустить естественного, братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России, формированию вокруг неё дуги нестабильности», — сказал он во время инициированного США заседания СБ по поводу ситуации вокруг Украины.
Дипломат подчеркнул, что ничего нового в этой ситуации не наблюдается: подобные действия в духе «разделяй и властвуй» были характерны для западных государств и ранее.
«Украинцам активно промывают мозги, культивируют русофобские радикальные настроения, приучают к мысли о том, что для светлого будущего Украине нужно не налаживать отношения с соседями, а любой ценой стремиться в ЕС и НАТО. Запрещают русский язык... Провоцируют церковный раскол, делают героями тех, кто воевал на стороне Гитлера, уничтожал евреев, поляков, украинцев и русских», — сказал во время выступления Небензя.
В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.