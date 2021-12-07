В США заявили о готовности способствовать продвижению Минских соглашений

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Соединённые Штаты готовы способствовать продвижению Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
В США заявили о готовности способствовать продвижению Минских соглашений
  • Reuters
  • © Tom Brenner/

«Соединённые Штаты… также готовы поддержать усилия по продвижению Минских соглашений в поддержку нормандского формата», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Джо Байденом отметил опасные попытки стран НАТО по освоению украинской территории и наращиванию военного потенциала у российских рубежей.

Также Путин в разговоре с американским лидером выразил серьёзную озабоченность в связи с действиями Киева против Донбасса.

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