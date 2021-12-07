В США заявили о готовности способствовать продвижению Минских соглашений

Соединённые Штаты готовы способствовать продвижению Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Соединённые Штаты… также готовы поддержать усилия по продвижению Минских соглашений в поддержку нормандского формата», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Джо Байденом отметил опасные попытки стран НАТО по освоению украинской территории и наращиванию военного потенциала у российских рубежей.

Также Путин в разговоре с американским лидером выразил серьёзную озабоченность в связи с действиями Киева против Донбасса.