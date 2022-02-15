Подразделения ЮВО начали возвращаться в пункты постоянной дислокации в Крыму после учений

Военнослужащие подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после выполнения задач в рамках учений на полигонах Крымского полуострова.

«Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны. На платформах вагонов установленным порядком производится крепление тяжёлой гусеничной бронетехники», — говорится в сообщении Минобороны России.

В дальнейшем военную технику и водительский состав подразделений доставят к местам постоянной дислокации воинских частей, в числе которых республики Дагестан и Северная Осетия.

По прибытии в части боевую технику подготовят к проведению очередного этапа боевой учёбы.

Ранее бойцы противотанкового подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса ЮВО отработали новую тактику противотанковой обороны на учениях на межвидовом полигоне Опук в Крыму.