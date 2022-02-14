Военнослужащие ЮВО отработали новую тактику противотанковой обороны на учениях в Крыму

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Бойцы противотанкового подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса Южного военного округа отработали новую тактику противотанковой обороны на учениях на межвидовом полигоне Опук в Крыму.
Военнослужащие ЮВО отработали новую тактику противотанковой обороны на учениях в Крыму
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«На занятиях расчёты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» и «Метис» изучили порядок оборудования и маскировки огневых позиций на танкоопасном направлении. Расчёты беспилотной авиации, действующие в интересах артиллеристов, сообщили координаты боевых порядков групп условного противника», — рассказали в пресс-службе.

Получив сигнал на боевое применение, расчёты батареи ПТРК ликвидировали цели. Боевую стрельбу вели из укрытия на дальность до 5000 м.

Одновременно расчёты миномётов «Поднос» и «Сани» отработали поражение огневых средств условного противника, расположенных в укрытиях и на открытой местности.

В составе разведывательно-огневого комплекса свои задачи также выполняли разведчики, связисты и расчёты беспилотной авиации.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что около 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа приняли участие в учениях по информационному обмену между удалёнными пунктами управления.

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