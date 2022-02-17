В ЛНР сообщили об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили об обострении ситуации на линии соприкосновения с ВСУ в Донбассе.

«За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта», — говорится в заявлении начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Яна Лещенко.

По данным наблюдателей из представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военнослужащие при обстрелах населённых пунктов применяли крупнокалиберные миномёты и пулемёты.

Информации о жертвах среди гражданского населения и военнослужащих республики не поступало.

На утро 17 февраля известно о четырёх обстрелах территории ЛНР.

15 февраля Народная милиция ЛНР заявила, что открыла ответный огонь по позициям ВСУ после гибели военнослужащего в результате стрельбы украинских снайперов.