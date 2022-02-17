ЛНР в СЦКК сообщила о четырёх обстрелах со стороны ВС Украины за утро 17 февраля

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Украинские силовики утром в четверг, 17 февраля, четыре раза обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил офицер в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооружённые формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено», — сказал он.

По его словам, украинские силовики с 5:30 мск четыре раза открывали огонь по территории республики из миномётов, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

15 февраля народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что открыла ответный огонь по позициям ВСУ после гибели военнослужащего в результате стрельбы украинских снайперов.

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