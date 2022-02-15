В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после гибели военнослужащего республики

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Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что открыла ответный огонь по позициям ВСУ после гибели военнослужащего в результате стрельбы украинских снайперов.
В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после гибели военнослужащего республики
  • © Dmitrii Melnikov
  • Legion-Media

«С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются», — заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

Ранее стало известно о гибели военнослужащего ЛНР в результате снайперского огня со стороны ВСУ.

1 февраля в ведомстве заявили о гибели двух человек в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины.

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