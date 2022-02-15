В ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после гибели военнослужащего республики

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что открыла ответный огонь по позициям ВСУ после гибели военнослужащего в результате стрельбы украинских снайперов.

«С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются», — заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

Ранее стало известно о гибели военнослужащего ЛНР в результате снайперского огня со стороны ВСУ.

1 февраля в ведомстве заявили о гибели двух человек в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины.