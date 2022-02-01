Два человека погибли в ЛНР в январе из-за обстрелов со стороны ВСУ
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Об этом сообщает Луганскинформ.
«За прошедший месяц, несмотря на заявленную приверженность Украины мерам по усилению режима прекращения огня, в результате обстрелов ВФУ погибли два защитника республики», — заявили в СЦКК.
Уточняется, что также из-за обстрелов со стороны киевских силовиков повреждения получили многоквартирный жилой дом и две хозяйственные постройки в посёлке Донецком.
Ранее в ЛНР заявили о прибытии спецназа Украины к линии соприкосновения в Донбассе.