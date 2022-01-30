В ЛНР заявили о прибытии спецназа Украины к линии соприкосновения в Донбассе
- AP
«В район населённого пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения «Запад», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.
По его словам, в подконтрольной Киеву станице Луганской зафиксировано нахождение разведроты ВСУ, в том числе расчёты БПЛА.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.