В ЛНР заявили о прибытии спецназа Украины к линии соприкосновения в Донбассе

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики обнаружила прибытие украинского спецназа в район посёлка Новолуганское, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

«В район населённого пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения «Запад», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

По его словам, в подконтрольной Киеву станице Луганской зафиксировано нахождение разведроты ВСУ, в том числе расчёты БПЛА.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.