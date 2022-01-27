Лукашевич: Киев наращивает военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе

Короткая ссылка
Украина продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Такое мнение выразил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Лукашевич: Киев наращивает военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе
  • AP

«Рассуждая об отсутствии мнимой угрозы «вторжения» из-за рубежа, военно-политическое руководство Украины продолжает наращивать военную группировку не где-нибудь, а именно вдоль линии соприкосновения в Донбассе», — цитирует РИА Новости Лукашевича. 

По его словам, украинская военная группировка составляет уже около 150 тыс. человек.

Лукашевич добавил, что недавно министр обороны Украины заявил об увеличении численности ВСУ ещё на 11 тыс. человек. 

Он подчеркнул, что «всё это свидетельствует об активной проработке в Киеве планов по подготовке вооружённых провокаций в Донбассе».

27 января офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Александр Мазейкин рассказал, что сотрудники Вооружённых сил Украины обстреляли территорию ЛНР, в результате чего погиб сотрудник Народной милиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить