Лукашевич: Киев наращивает военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе

Украина продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Такое мнение выразил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Рассуждая об отсутствии мнимой угрозы «вторжения» из-за рубежа, военно-политическое руководство Украины продолжает наращивать военную группировку не где-нибудь, а именно вдоль линии соприкосновения в Донбассе», — цитирует РИА Новости Лукашевича.

По его словам, украинская военная группировка составляет уже около 150 тыс. человек.

Лукашевич добавил, что недавно министр обороны Украины заявил об увеличении численности ВСУ ещё на 11 тыс. человек.

Он подчеркнул, что «всё это свидетельствует об активной проработке в Киеве планов по подготовке вооружённых провокаций в Донбассе».

27 января офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Александр Мазейкин рассказал, что сотрудники Вооружённых сил Украины обстреляли территорию ЛНР, в результате чего погиб сотрудник Народной милиции.