В результате обстрела ВСУ погиб сотрудник Народной милиции ЛНР

Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Александр Мазейкин рассказал, что сотрудники Вооружённых сил Украины обстреляли территорию ЛНР, в результате чего погиб сотрудник Народной милиции.

«Киевские боевики с позиций 30-й бригады в районе населённого пункта Троицкое открыли огонь из станковых противотанковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов в направлении населённого пункта Веселогоровка», — говорится в сообщении на сайте «Луганскинформцентр».

Отмечается, что огонь был открыт после десяти дней тишины.

В декабре сообщалось, что подразделения Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ в Донбассе после гибели ополченца.