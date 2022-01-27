В результате обстрела ВСУ погиб сотрудник Народной милиции ЛНР
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«Киевские боевики с позиций 30-й бригады в районе населённого пункта Троицкое открыли огонь из станковых противотанковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов в направлении населённого пункта Веселогоровка», — говорится в сообщении на сайте «Луганскинформцентр».
Отмечается, что огонь был открыт после десяти дней тишины.
В декабре сообщалось, что подразделения Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ в Донбассе после гибели ополченца.