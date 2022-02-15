В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего в результате снайперского огня ВСУ

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В результате снайперского огня со стороны ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего в результате снайперского огня ВСУ
  • РИА Новости

«В 15:00 вооружённые формирования Украины с направления н. п. Орехово открыли снайперский огонь в направлении н. п. Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», — говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

1 февраля в ведомстве заявили о гибели двух человек в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины.

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