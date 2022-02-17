Посольство России заявило о раскрученном в США маховике антироссийской истерии

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Посольство России в Вашингтоне заявило о раскрученном в США маховике антироссийской истерии.
Посольство России заявило о раскрученном в США маховике антироссийской истерии
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что антироссийская истерия, подогреваемая Западом, направлена не только на сдерживание экономики России, но и на то, чтобы навязать странам Европы собственные дорогостоящие военные разработки и энергоносители.

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