Совбез: антироссийская истерия нужна США для сбыта в Европе продукции американского ВПК

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Антироссийская истерия, подогреваемая Западом, направлена не только на сдерживание экономики России, но и на то, чтобы навязать странам Европы собственные дорогостоящие военные разработки и энергоносители.
Совбез: антироссийская истерия нужна США для сбыта в Европе продукции американского ВПК
  • ©Beata Zawrzel/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

«Сегодняшняя антироссийская истерия направлена не только на сдерживание экономического развития нашей страны. На передний план выходит стремление Вашингтона финансово пристегнуть европейских партнёров к своим дорогостоящим военным разработкам, а также навязать им продукцию своего военно-промышленного и нефтегазового комплекса», — цитирует его «Российская газета».

Как ранее заявили в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.

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