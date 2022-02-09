В МИД России отметили попытки США оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы

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США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России отметили попытки США оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы
  • РИА Новости

Как напомнила Захарова, США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет Россия странам ЕС.

«Речь идёт об элементарной попытке, пользуясь искусственно созданной самими американцами политической конъюнктурой, нечестными, не отражающими реалии методами оккупировать часть рынка энергоресурсов ЕС, на выгодных для себя и не очень выгодных и благоприятных для европейцев условиях получить рычаги максимального влияния на энергетическую политику Евросоюза», — сказала она на брифинге.

Как ранее сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу.

В Брюсселе отмечали, что страны ЕС обсудят с США снижение зависимости от российского газа и поставки американского СПГ в Европу.

Вместе с тем в российском МИД заявили, что Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС.

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