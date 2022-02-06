Боррель анонсировал переговоры с США о снижении зависимости от российского газа
«США уже являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, и мы интенсифицируем наше сотрудничество, чтобы гарантировать безопасность наших поставок газа в предстоящие месяцы», — написал он в своём блоге.
По словам главы европейской дипломатии, ЕС также ведёт переговоры о расширении поставок СПГ с Азербайджаном, Алжиром, Катаром и Норвегией.
Он также сообщил о росте цен на газ в шесть — десять раз в сравнении с прошлым годом.
При этом Боррель заявил, что не считает Россию причастной к повышению стоимости газа в Европе.
Глава европейской дипломатии отметил, что Россия гораздо больше сделала для повышения устойчивости к санкциям со стороны Запада, чем Евросоюз для повышения способности перенести перебои в поставках газа.