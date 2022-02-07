Глава ЕК сообщила о переговорах с партнёрами об увеличении поставок газа в Европу

Короткая ссылка
Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК сообщила о переговорах с партнёрами об увеличении поставок газа в Европу
  • AP

Она отметила, что ЕС налаживает партнёрство с США в сфере энергетической безопасности, в частности по вопросам увеличения поставок сжиженного природного газа.

«Мы ведём переговоры с другими поставщиками газа, например с Норвегией, по вопросу увеличения их поставок в Европу», — цитирует главу ЕК ТАСС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее анонсировал переговоры с США о снижении зависимости от российского газа.

Он также сообщил о росте цен на газ в шесть-десять раз в сравнении с прошлым годом.

При этом Боррель заявил, что не считает Россию причастной к повышению стоимости газа в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить