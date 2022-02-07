Глава ЕК сообщила о переговорах с партнёрами об увеличении поставок газа в Европу

Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС налаживает партнёрство с США в сфере энергетической безопасности, в частности по вопросам увеличения поставок сжиженного природного газа.

«Мы ведём переговоры с другими поставщиками газа, например с Норвегией, по вопросу увеличения их поставок в Европу», — цитирует главу ЕК ТАСС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее анонсировал переговоры с США о снижении зависимости от российского газа.

Он также сообщил о росте цен на газ в шесть-десять раз в сравнении с прошлым годом.

При этом Боррель заявил, что не считает Россию причастной к повышению стоимости газа в Европе.