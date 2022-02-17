Politico: Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля
- AP
Отмечается, что перспектива «российского вторжения» на Украину 16 февраля всегда переоценивалась.
«После 20 февраля всегда были более важные временные рамки», — сказал Майкл Кофман,эксперт по российским Вооружённым силам в аналитическом центре CNA.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но к реальности это не имеет отношения.
Ранее британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.
В Кремле предложили украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.