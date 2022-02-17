Politico: Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля

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Американская газета Politico со ссылкой на мнения аналитиков сообщила, что Россия якобы может начать вторжение на Украину после 20 февраля и именно за этим периодом необходимо следить.
Politico: Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля
  • AP

Отмечается, что перспектива «российского вторжения» на Украину 16 февраля всегда переоценивалась.

«После 20 февраля всегда были более важные временные рамки», — сказал Майкл Кофман,эксперт по российским Вооружённым силам в аналитическом центре CNA.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но к реальности это не имеет отношения.

Ранее британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени. 

В Кремле предложили украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.

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