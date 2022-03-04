«Решили подсуетиться»: как Молдавия и Грузия планируют вступить в ЕС на фоне ситуации вокруг Украины

Молдавия подаёт заявку на вступление в ЕС. Об этом сообщила президент республики Майя Санду. Ранее об аналогичной инициативе рассказали и в Грузии: премьер-министр страны подписал заявку о предоставлении государству статуса кандидата в члены Евросоюза. Кишинёв и Тбилиси приняли решение подать заявки на вступление в ЕС на фоне аналогичного шага Украины — президент Владимир Зеленский обратился к Брюсселю с просьбой принять Киев в объединение по ускоренной процедуре. По его словам, этот вопрос показывает отношение к стране. Тем не менее эксперты скептически оценивают шансы трёх стран на членство в Евросоюзе в обозримой перспективе. По мнению аналитиков, ни одно из этих государств не соответствует требованиям и нормам ЕС.

В четверг, 3 марта, Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщила президент страны Майя Санду.

«Мы видим возможность обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз», — цитируют её РИА Новости.

По её словам, власти Молдавии готовы сделать всё, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны.

Ранее намерения Кишинёва подать заявку анонсировал председатель парламента республики Игорь Гросу, комментируя минувшие переговоры президента Молдавии и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«В беседах с верховным комиссаром я очень чётко сказал, что, голосуя на последних парламентских и президентских выборах, подавляющее большинство граждан выбрали европейскую интеграцию. И своим поведением в последние дни мы показали себе и другим, что мы настроены проевропейски. Мы можем поддержать, мы можем прийти на помощь, мы можем быть чуткими и хорошо организованными. Мы твёрдо верим, что Республика Молдова заслуживает очень чёткой европейской перспективы», — приводит слова Гросу ТАСС.

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Председатель молдавского парламента добавил, что Кишинёв не будет присоединяться к санкциям ЕС и США против России, руководствуясь интересами своих граждан. Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что такое решение принято из экономических соображений, так как республика слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики.

Ранее по итогам переговоров с Боррелем молдавский президент сообщила, что нынешняя ситуация вокруг Украины побудила Кишинёв ускорить процесс евроинтеграции. Это обеспечит безопасность и экономическое развитие Молдавии, заявила Санду.

В свою очередь, представители ЕС пообещали выделить Молдавии помощь в размере €20 млн. Кроме того, союз поможет республике в обеспечении энергетической безопасности.

Стоит отметить, что Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с главой Молдавии проигнорировал вопросы журналистов о перспективах заявки Кишинёва.

Молдавский курс

Напомним, в декабре в интервью агентству Reuters молдавский лидер Майя Санду обозначила намерение Кишинёва вступить в Евросоюз. «Молдавия хочет когда-нибудь войти в состав ЕС», — сказала Санду. По её словам, Кишинёв предпочёл бы, чтобы это произошло как можно скорее.

Президент также добавила, что якобы донесла свою позицию до России — Кишинёв считает модель Евросоюза наиболее подходящей для республики.

«Мы будем настаивать на том, что это — наш выбор, и хотели бы, чтобы другие страны уважали его», — подчеркнула тогда Санду.

Штаб-квартира Еврокомиссии

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Кроме того, она выразила сожаление относительно того, что «на нашей (молдавской. — RT) территории до сих пор находятся российские войска», подразумевая миротворцев из РФ в Приднестровье.

Напомним, что ввод российского миротворческого контингента в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) в 1992 году позволил остановить кровопролитный вооружённый конфликт.

Однако Санду утверждает, что это было сделано якобы для того, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР.

Стоит отметить, что в декабре 2021 года в интервью румынским СМИ президент Молдавии заявила, что власти не рассматривают вопрос присоединения к НАТО, так как нейтральный статус закреплён в конституции страны.

С расчётом на дотации

Напомним, что накануне о намерении подать заявку на вступление в ЕС заявили в Грузии. В частности, об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«С учётом общеполитического контекста и новых реалий членами политического совета «Грузинской мечты» в первую очередь на основании консультаций с премьер-министром Ираклием Гарибашвили было принято политическое решение подать заявку для предоставления статуса кандидата в члены в ЕС незамедлительно», — приводит слова Кобахидзе ТАСС.

Парламент Грузии

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Позднее, 3 марта, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата в члены Евросоюза, назвав этот день историческим.

Стоит отметить, что ранее Грузия планировала направить обращение в структуры ЕС в 2024 году.

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Напомним, что Грузия — член «Восточного партнёрства» с ЕС с 2009 года, а в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В 2017 году грузинские граждане получили возможность безвизового посещения стран Шенгенской зоны.

Стоит отметить, что Молдавия и Грузия объявили о намерении подать заявки на членство в ЕС на фоне аналогичного шага со стороны Украины. Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля, предварительно обратившись к объединению с просьбой принять Киев по ускоренной процедуре.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 марта сообщила, что Зеленский направил в ЕК документ с запросом на вступление Украины в Евросоюз, однако отметила, что перед принятием решения по этой заявке на территории страны должны завершиться боевые действия.

В тот же день украинский лидер отметил, что для Киева членство в ЕС не является главным приоритетом, однако, по его мнению, этот вопрос демонстрирует отношение к его стране.

Как отметил в разговоре с RT гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, в данном случае молдавские и грузинские власти решили воспользоваться ситуацией и решить за счёт Украины свои собственные политические и экономические проблемы.

«Это было предсказуемое действие. Потому что Молдавия и Грузия внимательно наблюдали за тем, что происходит на Украине, и решили подсуетиться. Но я сомневаюсь, что они добьются желаемого. Потому что для того, чтобы попасть в ЕС, необходимо соответствовать целому ряду норм. Ни Грузия, ни Молдавия этим похвастаться не могут. Более того, обе страны среди прочего имеют серьёзные территориальные проблемы», — пояснил Мухин.

В свою очередь, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в разговоре с RT предположил, что Кишинёв и Тбилиси надеются, что в связи с ситуацией вокруг спецоперации на Украине их заявки будут рассмотрены в ускоренном режиме.

«Та ситуация, которая сложилась вокруг Украины, и обсуждение Евросоюзом возможности вступления по ускоренной процедуре воспринимаются и Грузией, и Молдавией как окно возможностей, в которое необходимо запрыгнуть», — отметил эксперт.

Дмитрий Суслов также обратил внимание на то, что Россия не выступает против членства тех или иных стран постсоветского пространства, в том числе Украины, Грузии и Молдавии, в ЕС. Однако, с его точки зрения, надежды этих стран вряд ли оправдаются.

«Ни Украина не вступит в Европейский союз в обозримой перспективе, ни тем более другие страны постсоветского пространства. Заявления об обратном, которые делают некоторые функционеры в Европе, являются сугубо политическими и делаются только для оказания поддержки киевскому режиму», — считает Суслов.

Он уверен, что Молдавия и Грузия, пытающиеся форсировать своё вступление в ЕС, прежде всего, рассчитывают получить экономическую поддержку от Европы.