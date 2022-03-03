Молдавия заявила о намерении подать заявку на вступление в ЕС

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Президент Молдавии Майя Санду вслед за Украиной намерена подать в ближайшее время заявку на вступление в Европейский союз.
Молдавия заявила о намерении подать заявку на вступление в ЕС
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Об этом заявил в эфире общественного телевидения республики председатель парламента страны Игорь Гросу.

«Этот запрос будет подан, через очень короткое время выступит президент и обнародует подробности... Мы твёрдо верим, что Республика Молдавия заслуживает очень чёткой европейской перспективы», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство Грузии 3 марта подаст заявку на вступление в Евросоюз.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в ЕС по новой, особой процедуре, позднее он подписал заявку на вступление государства в союз.

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