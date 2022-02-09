Заявили на троих: как лидеры стран «веймарского треугольника» призывают РФ к диалогу по вопросам безопасности в Европе
- Лидеры стран Веймарского треугольника
- AP
- © Hannibal Hanschke
Главы ФРГ, Франции и Польши призвали Москву к предметному диалогу по вопросам безопасности в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Анджея Дуды, распространённом после их переговоров в формате так называемого веймарского треугольника.
Лидеры трёх европейских стран призвали Россию «способствовать разрядке ситуации на украинской границе и начать предметный диалог по вопросам безопасности на Европейском континенте».
При этом Германия, Франция и Польша обязуются согласовывать свои действия в этой сфере с партнёрами в Евросоюзе и союзниками по НАТО.
«Главы государств и правительств «веймарского треугольника» подчеркнули приверженность совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности», — цитирует их заявление ТАСС.
В то же время Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда заявили о своей готовности к участию в «предметных и ориентированных на результат переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес».
При этом лидеры стран «веймарского треугольника» в очередной раз заявили, что военная «агрессия» России в отношении Украины будет иметь серьёзные последствия и «высокую цену».
Кроме того, Шольц, Макрон и Дуда отметили необходимость регулярного пересмотра стратегий обороны и сдерживания НАТО «в свете ухудшения ситуации с безопасностью».
Треугольник интересов
«Веймарский треугольник» был образован в 1991 году, это трёхстороннее политическое объединение ФРГ, Франции и Польши.
В этом формате Берлин, Париж и Варшава уже не в первый раз говорят о необходимости сохранения диалога с Москвой. Так, главы МИД стран «треугольника» в последний раз заявили об этом в октябре 2020 года.
«Мы напоминаем о важности реалистичного и требовательного диалога с властями России, в частности, с целью предотвращения непреднамеренной эскалации и укрепления основанного на правилах миропорядка и европейской безопасности и стабильности», — приводит текст их заявления ТАСС.
Тогда министры иностранных дел ФРГ, Франции и Польши также заявляли о «безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины» и говорили о том, что Минские соглашения — единственная основа для урегулирования конфликта в Донбассе.
При этом представители «веймарского треугольника» призывали в полной мере реализовать решения саммита «нормандской четвёрки» в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.
Напомним, что Парижский саммит 2019 года стал последней на сегодня встречей лидеров стран — участниц нормандского формата (Россия, Германия, Франция и Украина).
По итогам этого саммита стороны опубликовали коммюнике, в котором говорилось о необходимости имплементации формулы Штайнмайера (о предоставлении особого статуса регионам Донбасса) в законодательство Украины, а также о приверженности Минским соглашениям.
Однако после этого саммита Украина фактически заморозила выполнение Минских соглашений, отказавшись от имплементации формулы Штайнмайера.
- Олаф Шольц, Анджей Дуда и Эммануэль Макрон
- AP
- © Hannibal Hanschke
Сам Зеленский через некоторое время после саммита начал публично демонстрировать своё недовольство Минскими соглашениями и в декабре 2020 года заявил, что хотел бы из них выйти. При этом другие официальные представители Киева, напротив, заявляли, что Украина сохраняет им приверженность.
В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что Киев выполнил все обязательства, взятые им на переговорах «нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году по ситуации вокруг Донбасса.
Политические мотивы
Стоит отметить, что встреча лидеров ФРГ, Франции и Польши в рамках «веймарского треугольника» прошла вскоре после встречи президента России Владимира Путина с Эммануэлем Макроном в Москве. Одной из основных тем переговоров между двумя главами государств стала ситуация на Украине. После этого Макрон направился в Киев, где встретился с Зеленским.
Макрон позднее заявил, что в результате поездки в Москву и переговоров с Владимиром Путиным он достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.
- Владимир Путин и Эммануэль Макрон
- AP
- © Gerard Julien
Напомним, что уже несколько месяцев руководство ряда стран Запада и СМИ последовательно нагнетают обстановку вокруг Украины, заявляя об «агрессии», которую якобы планирует против неё Россия и для осуществления которой стягивает войска к границе.
В Москве неоднократно опровергали наличие подобных планов и призывали Запад не нагнетать обстановку вокруг войсковых манёвров, которые проходят на территории РФ.
Комментируя заявление лидеров «веймарского треугольника» в беседе с RT, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что в нём не содержится каких-либо прорывных тезисов.
«В этих заявлениях нет ничего нового, это логичное продолжение того процесса, который мы наблюдаем ещё с прошлого года. Сначала была эскалация напряжённости, а любая эскалация рано или поздно перерастает либо в разрядку, либо в военный конфликт. Естественно, ни РФ, ни западные страны не заинтересованы в том, чтобы в центре Европы началась настоящая война. Но Россия заинтересована в этом ещё меньше, чем Германия, Польша и Франция», — подчеркнул политолог.
При этом лидеры стран Запада — независимо от переговорных форматов — продолжают обращать всё своё внимание на Москву, игнорируя Киев, добавил Павел Фельдман.
«Очень странно, что эти заявления в основном направлены на Москву, хотя стоило бы поговорить с Киевом. Ведь неурегулированный межрегиональный гражданский конфликт идёт не на территории РФ, а на территории Украины. От того, насколько эффективно Украина будет этот конфликт преодолевать в диалоге с представителями ЛНР и ДНР, зависит будущее Европы», — отметил собеседник RT.
Поэтому западных партнёров можно похвалить за стремление к миру, однако их подход к этому не совсем верен, поскольку им прежде всего нужно обратить внимание на своих украинских союзников, нежели на Россию, пояснил Павел Фельдман.
При этом очевидно, что в данном контексте каждый из лидеров по отдельности преследует свои собственные политические цели, подчеркнул политолог.
«Германия пытается укрепиться в качестве лидера общего европейского пространства, Польша вообще пытается участвовать во всех проблемах, связанных с обеспечением безопасности Запада, и позиционирует себя как его восточный рубеж, защищающий Евросоюз от гипотетической российской агрессии», — пояснил эксперт.
Ситуация вокруг Украины, которую старательно доводят до эскалации США, беспокоит руководителей стран ЕС хотя бы потому, что развивается в непосредственной близости от них, отметил в комментарии RT политолог Александр Асафов.
При этом новое правительство ФРГ хочет обновить риторику лояльности в отношении США при сохранении энергетической независимости, а Польша по целому ряду экономических и политических причин подключается к любому давлению на Россию, добавил эксперт.
«Что касается Макрона, то у него через два месяца выборы, он должен показать себя сильным лидером, включённым в важнейшие международные процессы. Это обуславливает и его визит в Москву, и визит в Киев, и, безусловно, его заявления, имеющие электоральные значения», — подчеркнул Александр Асафов.
Сейчас появляется чёткое понимание того, что главными бенефициарами дальнейшего напряжения вокруг Украины являются США, которые хотят создать предлог для введения новых санкций, добавил эксперт.
«Ни лидеры Европы, ни даже Украины — никто не хочет этой эскалации, которая может перерасти в какие-то столкновения и обернуться негативными последствиями для всех, кроме американцев. Поэтому, конечно, все используют нынешнюю ситуацию в своих целях, но есть у них общая задача — не допустить реального конфликта, потому что он угрожает их странам. Однако им в этом случае необходимо учитывать интересы России», — заключил собеседник RT.
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