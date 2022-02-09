Заявили на троих: как лидеры стран «веймарского треугольника» призывают РФ к диалогу по вопросам безопасности в Европе

Лидеры ФРГ, Франции и Польши призвали Москву начать диалог по вопросам безопасности в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Анджея Дуды, сделанном по итогам встречи так называемого веймарского треугольника, участниками которого являются их страны. Политики высказались вскоре после переговоров Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, которые были посвящены в том числе ситуации вокруг Украины. Эксперты отмечают, что лидеры государств «веймарского треугольника» намерены достичь разрядки обстановки на Украине через диалог с Москвой, однако им надо прежде всего повлиять на Киев, который отказывается выполнять Минские соглашения.

Главы ФРГ, Франции и Польши призвали Москву к предметному диалогу по вопросам безопасности в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Анджея Дуды, распространённом после их переговоров в формате так называемого веймарского треугольника.

Лидеры трёх европейских стран призвали Россию «способствовать разрядке ситуации на украинской границе и начать предметный диалог по вопросам безопасности на Европейском континенте».

При этом Германия, Франция и Польша обязуются согласовывать свои действия в этой сфере с партнёрами в Евросоюзе и союзниками по НАТО.

«Главы государств и правительств «веймарского треугольника» подчеркнули приверженность совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности», — цитирует их заявление ТАСС.

В то же время Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда заявили о своей готовности к участию в «предметных и ориентированных на результат переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес».

При этом лидеры стран «веймарского треугольника» в очередной раз заявили, что военная «агрессия» России в отношении Украины будет иметь серьёзные последствия и «высокую цену».

Кроме того, Шольц, Макрон и Дуда отметили необходимость регулярного пересмотра стратегий обороны и сдерживания НАТО «в свете ухудшения ситуации с безопасностью».

Треугольник интересов

«Веймарский треугольник» был образован в 1991 году, это трёхстороннее политическое объединение ФРГ, Франции и Польши.

В этом формате Берлин, Париж и Варшава уже не в первый раз говорят о необходимости сохранения диалога с Москвой. Так, главы МИД стран «треугольника» в последний раз заявили об этом в октябре 2020 года.

«Мы напоминаем о важности реалистичного и требовательного диалога с властями России, в частности, с целью предотвращения непреднамеренной эскалации и укрепления основанного на правилах миропорядка и европейской безопасности и стабильности», — приводит текст их заявления ТАСС.

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Тогда министры иностранных дел ФРГ, Франции и Польши также заявляли о «безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины» и говорили о том, что Минские соглашения — единственная основа для урегулирования конфликта в Донбассе.

При этом представители «веймарского треугольника» призывали в полной мере реализовать решения саммита «нормандской четвёрки» в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.

Напомним, что Парижский саммит 2019 года стал последней на сегодня встречей лидеров стран — участниц нормандского формата (Россия, Германия, Франция и Украина).

По итогам этого саммита стороны опубликовали коммюнике, в котором говорилось о необходимости имплементации формулы Штайнмайера (о предоставлении особого статуса регионам Донбасса) в законодательство Украины, а также о приверженности Минским соглашениям.

Однако после этого саммита Украина фактически заморозила выполнение Минских соглашений, отказавшись от имплементации формулы Штайнмайера.

Олаф Шольц, Анджей Дуда и Эммануэль Макрон

AP

© Hannibal Hanschke

Сам Зеленский через некоторое время после саммита начал публично демонстрировать своё недовольство Минскими соглашениями и в декабре 2020 года заявил, что хотел бы из них выйти. При этом другие официальные представители Киева, напротив, заявляли, что Украина сохраняет им приверженность.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что Киев выполнил все обязательства, взятые им на переговорах «нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году по ситуации вокруг Донбасса.

Политические мотивы

Стоит отметить, что встреча лидеров ФРГ, Франции и Польши в рамках «веймарского треугольника» прошла вскоре после встречи президента России Владимира Путина с Эммануэлем Макроном в Москве. Одной из основных тем переговоров между двумя главами государств стала ситуация на Украине. После этого Макрон направился в Киев, где встретился с Зеленским.

Макрон позднее заявил, что в результате поездки в Москву и переговоров с Владимиром Путиным он достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

AP

© Gerard Julien

Напомним, что уже несколько месяцев руководство ряда стран Запада и СМИ последовательно нагнетают обстановку вокруг Украины, заявляя об «агрессии», которую якобы планирует против неё Россия и для осуществления которой стягивает войска к границе.

В Москве неоднократно опровергали наличие подобных планов и призывали Запад не нагнетать обстановку вокруг войсковых манёвров, которые проходят на территории РФ.

Комментируя заявление лидеров «веймарского треугольника» в беседе с RT, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что в нём не содержится каких-либо прорывных тезисов.

«В этих заявлениях нет ничего нового, это логичное продолжение того процесса, который мы наблюдаем ещё с прошлого года. Сначала была эскалация напряжённости, а любая эскалация рано или поздно перерастает либо в разрядку, либо в военный конфликт. Естественно, ни РФ, ни западные страны не заинтересованы в том, чтобы в центре Европы началась настоящая война. Но Россия заинтересована в этом ещё меньше, чем Германия, Польша и Франция», — подчеркнул политолог.

При этом лидеры стран Запада — независимо от переговорных форматов — продолжают обращать всё своё внимание на Москву, игнорируя Киев, добавил Павел Фельдман.

«Очень странно, что эти заявления в основном направлены на Москву, хотя стоило бы поговорить с Киевом. Ведь неурегулированный межрегиональный гражданский конфликт идёт не на территории РФ, а на территории Украины. От того, насколько эффективно Украина будет этот конфликт преодолевать в диалоге с представителями ЛНР и ДНР, зависит будущее Европы», — отметил собеседник RT.

Поэтому западных партнёров можно похвалить за стремление к миру, однако их подход к этому не совсем верен, поскольку им прежде всего нужно обратить внимание на своих украинских союзников, нежели на Россию, пояснил Павел Фельдман.

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При этом очевидно, что в данном контексте каждый из лидеров по отдельности преследует свои собственные политические цели, подчеркнул политолог.

«Германия пытается укрепиться в качестве лидера общего европейского пространства, Польша вообще пытается участвовать во всех проблемах, связанных с обеспечением безопасности Запада, и позиционирует себя как его восточный рубеж, защищающий Евросоюз от гипотетической российской агрессии», — пояснил эксперт.

Ситуация вокруг Украины, которую старательно доводят до эскалации США, беспокоит руководителей стран ЕС хотя бы потому, что развивается в непосредственной близости от них, отметил в комментарии RT политолог Александр Асафов.

При этом новое правительство ФРГ хочет обновить риторику лояльности в отношении США при сохранении энергетической независимости, а Польша по целому ряду экономических и политических причин подключается к любому давлению на Россию, добавил эксперт.

«Что касается Макрона, то у него через два месяца выборы, он должен показать себя сильным лидером, включённым в важнейшие международные процессы. Это обуславливает и его визит в Москву, и визит в Киев, и, безусловно, его заявления, имеющие электоральные значения», — подчеркнул Александр Асафов.

Сейчас появляется чёткое понимание того, что главными бенефициарами дальнейшего напряжения вокруг Украины являются США, которые хотят создать предлог для введения новых санкций, добавил эксперт.