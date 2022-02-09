Лидеры ФРГ, Франции и Польши отметили необходимость регулярного пересмотра стратегий НАТО
- AFP
- © Kenzo Tribouillard
«В соответствии с двойственным подходом альянса главы государств и правительств согласны в том, что альянс должен регулярно пересматривать свои стратегии обороны и сдерживания с готовностью их корректировать под дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью, в том числе в рамках инициативы НАТО Enhanced Forward Presence», — приводит текст заявления РИА Новости.
Шольц, Макрон и Дуда заявили о намерении продолжить дальнейшие консультации с партнёрами по ЕС и союзниками по НАТО для обеспечения безопасности в Евро-Атлантике.
Власти Германии, Франции и Польши также призвали Россию начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе для снижения напряжённости ситуации вокруг Украины.
Политики подчернули поддержку усилий по реализации Минских соглашений в нормандском формате.