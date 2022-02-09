Лидеры ФРГ, Франции и Польши отметили необходимость регулярного пересмотра стратегий НАТО

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Лидеры Германии, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда в совместном заявлении по итогам переговоров отметили необходимость регулярного пересмотра стратегий обороны и сдерживания НАТО.
Лидеры ФРГ, Франции и Польши отметили необходимость регулярного пересмотра стратегий НАТО
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«В соответствии с двойственным подходом альянса главы государств и правительств согласны в том, что альянс должен регулярно пересматривать свои стратегии обороны и сдерживания с готовностью их корректировать под дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью, в том числе в рамках инициативы НАТО Enhanced Forward Presence», — приводит текст заявления РИА Новости.

Шольц, Макрон и Дуда заявили о намерении продолжить дальнейшие консультации с партнёрами по ЕС и союзниками по НАТО для обеспечения безопасности в Евро-Атлантике.

Власти Германии, Франции и Польши также призвали Россию начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе для снижения напряжённости ситуации вокруг Украины. 

Политики подчернули поддержку усилий по реализации Минских соглашений в нормандском формате.

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