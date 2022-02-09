Лидеры ФРГ, Франции и Польши поддержали усилия по реализации Минских соглашений

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда в совместном заявлении по итогам переговоров отметили поддержку усилий по реализации Минских соглашений в нормандском формате.
Лидеры ФРГ, Франции и Польши поддержали усилия по реализации Минских соглашений
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«Они высказались за дипломатические усилия и поддержали нормандский формат в деле выполнения Минских соглашений. Члены Веймарского треугольника будут и впредь выступать за обеспечение безопасности и стабильности в регионе и соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины», — приводит ТАСС текст заявления.

Ранее Макрон сообщил, что встреча политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» состоится в Берлине 10 февраля.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нормандский формат урегулирования ситуации вокруг Украины удалось возродить за последние недели.

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