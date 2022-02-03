Канцлер Германии Шольц заявил о возрождении нормандского формата
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«Нормандский формат, где Германия и Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из... запутанной ситуации... мы смогли снова наполнить жизнью», — рассказал он в интервью телеканалу ZDF.
Шольц пояснил, что в этом контексте было много дискуссий.
26 января в Елисейском дворце в Париже прошли переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата — России, Германии, Франции и Украины.