Канцлер Германии Шольц заявил о возрождении нормандского формата

Короткая ссылка
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нормандский формат урегулирования ситуации вокруг Украины удалось возродить за последние недели.
Канцлер Германии Шольц заявил о возрождении нормандского формата
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

«Нормандский формат, где Германия и Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из... запутанной ситуации... мы смогли снова наполнить жизнью», — рассказал он в интервью телеканалу ZDF.

Шольц пояснил, что в этом контексте было много дискуссий.  

26 января в Елисейском дворце в Париже прошли переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата — России, Германии, Франции и Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить