Канцлер Германии Шольц заявил о возрождении нормандского формата

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нормандский формат урегулирования ситуации вокруг Украины удалось возродить за последние недели.

«Нормандский формат, где Германия и Франция вместе с Украиной и Россией пытаются выйти из... запутанной ситуации... мы смогли снова наполнить жизнью», — рассказал он в интервью телеканалу ZDF.

Шольц пояснил, что в этом контексте было много дискуссий.

26 января в Елисейском дворце в Париже прошли переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата — России, Германии, Франции и Украины.