Власти ФРГ, Франции и Польши призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе
- AP
- © Thibault Camus
«Главы государств и правительств Веймарского треугольника (Германия, Франция и Польша. — RT) подчеркнули приверженность совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности», — цитирует документ ТАСС.
Отмечается, что Шольц, Макрон и Дуда «призвали Россию способствовать разрядке ситуации на украинской границе и начать предметный диалог по безопасности на европейском континенте».
Ранее Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил о важности продолжения диалога с Россией в различных форматах.
Он также подчёркивал невозможность нормализовать ситуацию на мировой арене без диалога с Россией.
В свою пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что власти США будут приветствовать прогресс в переговорах с Россией по вопросам безопасности.