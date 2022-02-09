Власти ФРГ, Франции и Польши призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе

Власти Германии, Франции и Польши призвали Россию начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе для снижения напряжённости ситуации вокруг Украины. Об этом говорится совместном заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца, президентов Франции и Польши Эммануэля Макрона и Анджея Дуды по итогам переговоров.

«Главы государств и правительств Веймарского треугольника (Германия, Франция и Польша. — RT) подчеркнули приверженность совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности», — цитирует документ ТАСС.

Отмечается, что Шольц, Макрон и Дуда «призвали Россию способствовать разрядке ситуации на украинской границе и начать предметный диалог по безопасности на европейском континенте».

Ранее Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил о важности продолжения диалога с Россией в различных форматах.

Он также подчёркивал невозможность нормализовать ситуацию на мировой арене без диалога с Россией.

В свою пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что власти США будут приветствовать прогресс в переговорах с Россией по вопросам безопасности.