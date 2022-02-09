Псаки заявила, что США поприветствуют прогресс в переговорах с Россией по безопасности

Короткая ссылка
Власти США будут приветствовать прогресс в переговорах с Россией по вопросам безопасности в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки заявила, что США поприветствуют прогресс в переговорах с Россией по безопасности
  • AP
  • © Alex Brandon

«Конечно, если будет дипломатический прогресс, мы его будем приветствовать, но мы поверим, когда увидим его своими глазами на границе (между Россией и Украиной. — RT)», — цитирует Псаки ТАСС.

Она также заявила, что власти Соединённых Штатов поддерживают прошедшие 7 февраля переговоры президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Есть важные форматы — двусторонние, частью которого вчера был президент (Франции Эммануэль. — RT) Макрон, или нормандский формат, которые мы полностью поддерживаем. Есть целый спектр обсуждений, которые ведутся одновременно», — сказала Псаки.

Ранее Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил о важности продолжения диалога с Россией в различных форматах.

Он также подчёркивал невозможность нормализовать ситуацию на мировой арене без диалога с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить