Псаки заявила, что США поприветствуют прогресс в переговорах с Россией по безопасности

Власти США будут приветствовать прогресс в переговорах с Россией по вопросам безопасности в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Конечно, если будет дипломатический прогресс, мы его будем приветствовать, но мы поверим, когда увидим его своими глазами на границе (между Россией и Украиной. — RT)», — цитирует Псаки ТАСС.

Она также заявила, что власти Соединённых Штатов поддерживают прошедшие 7 февраля переговоры президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Есть важные форматы — двусторонние, частью которого вчера был президент (Франции Эммануэль. — RT) Макрон, или нормандский формат, которые мы полностью поддерживаем. Есть целый спектр обсуждений, которые ведутся одновременно», — сказала Псаки.

Ранее Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил о важности продолжения диалога с Россией в различных форматах.

Он также подчёркивал невозможность нормализовать ситуацию на мировой арене без диалога с Россией.