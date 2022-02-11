«Не в интересах народа»: почему Венгрия отказалась размещать дополнительные силы НАТО на своей территории

Венгрия не будет размещать на своей территории дополнительные силы НАТО на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто. По его словам, в этом нет смысла, поскольку государство располагает собственными вооружёнными силами, которые способны гарантировать его безопасность. Политик также добавил, что Будапешт опасается новой холодной войны и потому выступает за дипломатическое урегулирование разногласий с Россией. Эксперты в свою очередь напоминают, что курс США на усиление напряжённости на восточном фланге НАТО не отвечает интересам европейских народов, в том числе Венгрии. Аналитики не исключают, что число стран, которые выступают против такой линии Вашингтона, будет только расти.

Венгрия не станет размещать на своей территории иностранные войска, поскольку в этом нет потребности, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Euronews.

«Нет, мы не соглашались на это и не согласимся, потому что войска НАТО на территории нашей страны уже есть: это армия и вооружённые силы Венгрии, которые в состоянии гарантировать безопасность страны. Так что нам не нужны дополнительные контингенты войск на территории Венгрии», — сказал дипломат.

В то же время Сийярто призвал США, Европу и Россию продолжать переговоры для предотвращения наихудшего сценария, подчеркнув, что страны Центральной Европы проиграют в большей степени в случае разворачивания конфликта. Глава МИД Венгрии добавил, что нынешняя ситуация вокруг Украины напоминает ему времена холодной войны и долгие десятилетия страданий, которые она принесла.

«Вот почему мы не хотим возвращаться к тем временам. Мы просим, мы призываем международное сообщество сделать всё возможное, чтобы избежать повторения холодной войны, избежать повторения даже мышления холодной войны, потому что история, к сожалению, крайне ясно дала нам понять, что при любом конфликте между Востоком и Западом страны Центральной Европы проигрывают, и мы больше не хотим быть в числе проигравших», — пояснил он.

Петер Сийярто добавил, что Венгрия не видит реальной угрозы российского вторжения на Украину, но с тревогой следит за ростом напряжённости вокруг этой ситуации. По его словам, венгерская сторона скептически относится к предложению ввести новые ограничения против России, поскольку, как отметил дипломат, очевидно, что эти санкции не работают.

Напомним, в начале февраля в России прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который по итогам встречи заявил, что Будапешт заинтересован в снижении напряжённости между Москвой и западными странами.

Последовательная позиция

Будапешт уже не впервые озвучивает свою позицию по размещению дополнительного военного контингента. Так, 28 января Петер Сийярто на брифинге заявил, что венгерская сторона получила от США запрос на размещение иностранных войск, сообщив, что этот вопрос прорабатывается по линии Минобороны республики.

Однако уже на следующий день оборонное ведомство Венгрии сообщило, что необходимости в размещении дополнительных подразделений НАТО на территории страны нет.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

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«Наша позиция заключается в том, что... Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооружённые силы и подразделения», — заявил глава Минобороны страны Тибор Бенке.

Напомним, что 24 января в НАТО сообщили, что альянс увеличивает военное присутствие в Восточной Европе из-за деятельности России, которая якобы «продолжает наращивать военное присутствие на территории Украины и рядом с ней».

Так, альянс информировал, что Дания направит в Балтийское море фрегат и четыре истребителя F-16 в Литву. Кроме того, из Испании вышли дополнительные корабли для усиления ВМС альянса на восточном фланге.

Со своей стороны, Франция объявила о готовности перебросить военных под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды отправили в Болгарию два истребителя F-35 и привели в состояние готовности наземные подразделения сил реагирования НАТО.

Впоследствии о переброске дополнительных военных контингентов в Европу заявили и в США. Так, подразделения американских вооружённых сил отбыли в Румынию, Польшу и Германию. В общей сложности США увеличили численность своих военных в Европе почти на 3 тыс. солдат. Кроме того, более 8 тыс. военнослужащих в Соединённых Штатах были приведены в состояние повышенной боевой готовности: при необходимости они могут усилить Силы реагирования НАТО.

При этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби информировал, что американские военные не будут принимать участия в потенциальных боевых действиях на Украине.

Напомним, что на протяжении уже нескольких месяцев власти ряда стран Запада и СМИ последовательно нагнетают обстановку вокруг Украины, заявляя, что Россия якобы планирует «вторжение» на территорию соседней республики, для чего стягивает к своей западной границе войска.

В Москве подобные обвинения неоднократно отвергали, призывая Запад остановить

эту информационную кампанию.

Потеря солидарности

Впрочем, аналитики напоминают, что далеко не все страны НАТО солидарны с политикой эскалации, которую блок проводит в отношении России.

«Венгрия относится к тем странам, которые занимают весьма критичную позицию по отношению к действиям НАТО. Не случайно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совсем недавно приезжал в Москву на переговоры с Владимиром Путиным — это позиция Венгрии на выстраивание прагматичных отношений с Россией как с важным экономическим и политическим партнёром. В данном случае Будапешт понимает, что усиление конфликтности с Россией и эскалация напряжённости не в интересах венгерского народа», — подчеркнул в интервью RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Также по теме Мифы о «вторжении»: почему посол Украины в США заявила об отсутствии разногласий между Киевом и Вашингтоном Между Киевом и Вашингтоном нет трений или разногласий по вопросу возможной «российской агрессии», заявила посол Украины в США Оксана...

По его словам, важную роль играет также и географическое положение этой страны: Венгрия находится на переднем краю НАТО, в достаточной близости от границ РФ и Украины.

«Надо сказать, что такую позицию занимает не только Венгрия. Соответствующие заявления делали и официальные лица Хорватии, Словакии, и, думаю, мы услышим ещё подобные высказывания от европейских союзников США по НАТО, поскольку до Европы, наконец, постепенно доходит понимание того, что, в общем-то, этот конфликт ей совершенно не нужен, а его основной выгодоприобретатель находится за океаном», — подчеркнул эксперт.

Он не исключает того, что чем больше США и НАТО дистанцируются от достижения компромисса с Россией по вопросу гарантий безопасности в Европе, тем больше стран будут высказываться более критично в отношении внешнеполитической линии Вашингтона.

«Позиция США, направленная на дальнейшую экспансию и усиление напряжённости в Восточной Европе, совсем не отвечает интересам европейских народов, а лишь приводит к ухудшению ситуации в сфере безопасности», — говорит Шаповалов.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT напомнил, что в Европе всё ещё остаётся достаточно государств, которые не намерены поддерживать Украину в ущерб своим интересам.

«Своим примером Венгрия демонстрирует, что если страну возглавляют политики, которые руководствуются национальными интересами, то противостоять давлению со стороны Вашингтона вполне возможно», — говорит Данюк.

Переговоры Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

kremlin.ru

В то же время, как отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк, заявление главы МИД Венгрии говорит о том, что внутри ЕС и НАТО существуют разногласия по целому ряду вопросов, среди которых и ситуация вокруг Украины.