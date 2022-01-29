В Минобороны Венгрии назвали нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО в стране

Венгрия обладает существенным военным потенциалом, необходимости в размещении дополнительных подразделений НАТО на территории страны нет. Об этом заявил глава венгерского Минобороны Тибор Бенке.

«Наша позиция заключается в том, что... Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооружённые силы и подразделения», — приводит РИА Новости его слова.

Бенке добавил, что власти страны не считают целесообразным дополнительное размещение сил НАТО и не требуют его.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона получила от США запрос на размещение иностранных войск.