В Минобороны Венгрии назвали нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО в стране

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Венгрия обладает существенным военным потенциалом, необходимости в размещении дополнительных подразделений НАТО на территории страны нет. Об этом заявил глава венгерского Минобороны Тибор Бенке.
В Минобороны Венгрии назвали нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО в стране
  • AP

«Наша позиция заключается в том, что... Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооружённые силы и подразделения», — приводит РИА Новости его слова.

Бенке добавил, что власти страны не считают  целесообразным дополнительное размещение сил НАТО и не требуют его.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона получила от США запрос на размещение иностранных войск.

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