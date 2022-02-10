В МИД Венгрии заявили, что страна не согласится на размещение у себя дополнительных войск

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала Euronews заявил, что страна не согласится на размещение дополнительных войск на своей территории.

«Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и Вооружённые силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны Венгрии назвали нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО в стране.

9 февраля сообщалось, что отряд американских военных завершает приготовления к переброске из Германии в Румынию. Отряд из почти 1 тыс. военных получит название Task Force (TF) Cougar.