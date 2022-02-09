Отряд военных США завершает подготовку к переброске из Германии в Румынию

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Отряд американских военных завершает приготовления к переброске из Германии в Румынию. Отряд из почти 1 тыс. военных получит название Task Force (TF) Cougar.
Отряд военных США завершает подготовку к переброске из Германии в Румынию
  • Gettyimages.ru

«Отряд объединённых сил пехотного батальона в составе 2-го кавалерийского полка Сухопутных войск США начал в среду, 9 февраля, последние приготовления к переброске из Германии в Румынию. Отряд получит название Task Force (TF) Cougar, около 1 тыс. американских солдат присоединятся в ближайшие дни к американским войскам, уже присутствующим в Румынии», — цитирует румынское Минобороны РИА Новости.

Основной задачей TF Cougar в Румынии будет проведение обучения и совместных действий со структурами румынской армии.

8 февраля стало известно, что первые 100 американских военнослужащих уже прибыли в страну.

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