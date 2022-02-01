Премьер Венгрии Орбан заявил о заинтересованности в предотвращении новой холодной войны

Венгерский премьер Виктор Орбан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Венгрия заинтересована в снижении напряжённости между Россией и западными странами.

«Я смог рассказать, как мы интерпретируем историю. Когда между Западом и Востоком создавался конфликт, мы всегда оставались в проигрыше», — сказал Орбан.

По его словам, «венгры и другие народы Средней Европы заинтересованы в том, чтобы снизить напряжение между Западом и Востоком и сделать всё возможное, чтобы предотвратить холодную войну и снизить давление и напряжение».

Премьер подчеркнул, что для этого требуется «диалог и переговоры» и Венгрия приветствует диалог между Россией и западными союзниками Будапешта.

Владимир Путин в ходе переговоров с Орбаном заявил, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России по безопасности.